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Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода нового сезона «Ледникового периода»

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пропустила первый съёмочный день телепроекта «Ледниковый период».
Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода нового сезона «Ледникового периода»
  • РИА Новости

По информации «Чемпионата», в первый день на съёмках из членов жюри присутствовали Елена Летучая, Дмитрий Хрусталёв, Татьяна Навка, Светлана Захарова и Елена Чайковская.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Ранее был опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода».

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