Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода нового сезона «Ледникового периода»

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пропустила первый съёмочный день телепроекта «Ледниковый период».

По информации «Чемпионата», в первый день на съёмках из членов жюри присутствовали Елена Летучая, Дмитрий Хрусталёв, Татьяна Навка, Светлана Захарова и Елена Чайковская.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Ранее был опубликован полный список участников нового сезона «Ледникового периода».