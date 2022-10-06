Пономарёв: ЦСКА задавит «Динамо» и выиграет 2:0

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча армейцев с «Динамо» в 12‑м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА принимает «Динамо» на своём поле. Сейчас армейцы идут в хорошем накате, они уже почувствовали силу. Карраскаль прошлую игру не играл — сейчас его подпустят. Это классный разыгрывающий полузащитник, важный футболист. Радует, что Чалов хорошо себя чувствует. Можно и Заболотного на эту встречу выпустить — пускай там в каких‑то моментах голову подставляет. Защита, я считаю, даже без Дивеева у красно-синих в порядке. Само собой, есть отличный вратарь. Что ещё надо для успеха?» — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

По мнению экс-защитника, динамовцы потеряли темп и уверенность в себе.

«Захарян что‑то там дурит. Арсен стал очень много говорить, постоянно выступает. Его надо всё время тормозить в этом отношении. С судьями он стал спорить, разговаривать. Что это такое вообще? В общем, думаю, ЦСКА задавит «Динамо» и выиграет 2:0», — сказал он.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо».