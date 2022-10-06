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Орлов: Дзюба перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели

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Комментатор Геннадий Орлов оценил физическую форму российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.
Орлов: Дзюба перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели
  • Gettyimages.ru
  • © Orange Pictures/BSR Agency

«У Артёма прекрасная карьера. В своё время он выжал очень многое из своих возможностей. Но в какой-то момент он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели. Практика в спорте и футболе показывает: становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных», — цитирует Орлова Sport24.

По его словам, Дзюба умеет забивать голы и отдавать результативные передачи, но в этом качестве его не использует главный тренер.

«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил один мяч в дебютном матче.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин исключил возвращение Дзюбы в «Зенит».

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