Орлов: Дзюба перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели

Комментатор Геннадий Орлов оценил физическую форму российского нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы.

«У Артёма прекрасная карьера. В своё время он выжал очень многое из своих возможностей. Но в какой-то момент он перестал тренироваться так, как этого требуют его возрастные показатели. Практика в спорте и футболе показывает: становясь старше, нужно тренироваться больше всех остальных», — цитирует Орлова Sport24.

По его словам, Дзюба умеет забивать голы и отдавать результативные передачи, но в этом качестве его не использует главный тренер.

«Демирспор» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Башакшехир» с 17 очками.

Напомним, что 18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил один мяч в дебютном матче.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин исключил возвращение Дзюбы в «Зенит».