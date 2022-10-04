Нигматуллин — о Дзюбе: у него история с «Зенитом» закрыта

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин исключил возвращение нападающего «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы в «Зенит».

«Даже гипотетически такое развитие событий не стоит рассматривать. У Артёма история с «Зенитом» закрыта. Там есть игроки моложе его, и уровень мастерства у них выше. Как показывает практика, когда Дзюба на скамейке, он не включается серьёзно в работу, становится токсичным, поэтому ситуация в команде может усугубиться», — цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

По его словам, можно было ожидать, что Дзюба не заиграет в Турции, потому что из-за возраста его физические показатели пошли на спад.

«Демирспор» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Галатасарай» (17) располагается на четвёртой строчке.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил гол в дебютном матче.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой.