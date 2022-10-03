Черчесов — о Дзюбе в «Адана Демирспор»: ждёт своего шанса

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о переписке с форвардом «Адана Демирспор» Артёмом Дзюбой.

«Клуб идёт в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артём ещё будет получать немало игровой практики. Мы с ним списывались — говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждёт своего шанса», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

«Демирспор» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Галатасарай» (17) располагается на третьей строчке.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил гол в дебютном матче.

Ранее турецкий журналист Самет Чайир объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор».