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Турецкий журналист объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»

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Турецкий спортивный журналист Самет Чайир рассказал, почему российский нападающий Артём Дзюба получает мало игрового времени в составе «Адана Демирспор».
Турецкий журналист объяснил, почему Дзюба не играет за «Адана Демирспор»
  • РИА Новости

«Дзюба остаётся в запасе в последних матчах, потому что Монтелла играет по схеме 4-6-0. Допускаю, что скоро через какое-то время может попасть в стартовый состав, но в ближайшем будущем это не кажется возможным — Монтелла использует Эмре Акбаба в качестве ложной девятки», — цитирует Чайира «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что для попадания российского форварда в состав, тренеру нужно изменить игровую тактику. По его словам, вероятнее всего Дзюба не появится на поле в трёх турах чемпионата Турции.

«В то же время турецкие журналисты обожают Дзюбу, постоянно задаются вопросом, почему он не играет», — заключил Чайир.

«Демирспор» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Галатасарай» (17) располагается на третьей строчке.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил гол в дебютном матче.

Ранее «Адана Демирспор» без Дзюбы сыграл вничью с «Галатасараем».

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