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«Адана Демирспор» без Дзюбы сыграл вничью с «Галатасараем»

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«Адана Демирспор» в матче восьмого тура чемпионата Турции по футболу на своём поле сыграл вничью с «Галатасараем».
«Адана Демирспор» без Дзюбы сыграл вничью с «Галатасараем»
  • © Пресс-служба клуба "Адана Демирспор"

Игра в Адане закончилась со счётом 0:0. 

Российский нападающий «Демирспора» Артём Дзюба не попал в стартовый состав. Экс-форвард петербургского «Зенита» наблюдал за матчем со скамейки запасных.

«Демирспор» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Галатасарай» (17) располагается на третьей строчке.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». Он забил гол в дебютном матче.

Ранее вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что Дзюба в концовке прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) хотел переехать в Турцию.

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