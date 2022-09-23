Михаил Кержаков: за несколько туров до конца РПЛ Дзюба мне сказал, что поедет в Турцию

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков заявил, что экс-форвард санкт-петербургского клуба Артём Дзюба в концовке прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал ему, что планирует переехать в Турцию.

«Хотел ли Дзюба сменить обстановку? Это 100%. Но насчёт другой страны, думаю, 50 на 50. Хотя ещё за несколько туров до конца прошлого сезона он мне сказал, что поедет в Турцию. Поэтому для меня этот переход не стал сюрпризом», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта. Он забил гол в дебютном матче.

Ранее Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру летом 2022 года.