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Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру летом

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Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру летом 2022 года.
Вратарь «Зенита» Кержаков рассказал, почему хотел закончить карьеру летом
  • РИА Новости

«В какой-то момент хотел закончить. Но потом появилась мысль: закончу сейчас, а если через 2-3 месяца захочу вернуться? Подписал контракт. Однако понимал: если всё останется по-прежнему, то подойду и попрошу разорвать соглашение», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что главный фактор, почему он хотел закончить карьеру футболиста, связан с личной жизнью. По его словам, у него есть ещё определённые цели в петербургском клубе.

«Галочки, которые хочу закрыть. Статистические», — заключил Кержаков.

15 июня сине-бело-голубые сообщили о продлении до конца сезона-2022/23 контракта с 35-летним голкипером.

Вратарь является воспитанником «Зенита». В сезоне-2021/22 за петербургский клуб он провёл 25 матчей.

Ранее Кержаков высказался о конкуренции с московским «Спартаком».

 

 

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