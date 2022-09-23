Михаил Кержаков: «Спартак» не показался главным конкурентом

Российский голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о конкуренции с московским «Спартаком».

«Спартак» мне не казался главным конкурентом. Не знаю, почему их туда записали. Нам в последнее время тяжело с ЦСКА. А что касается матча, то «Спартак» забил первым. Показалось, что они сами этого испугались. И не понимали, что делать дальше. Пропала уверенность, появились нервные решения», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что «Зенит» в первом тайме матча со «Спартаком» мог забить несколько мячей. По его словам, у футболистов было понимание, как вести игру для того, чтобы отыграться.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Ростов» (22) расположился на втором месте, а ЦСКА занимает третье (20). «Спартак» — на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ (19).

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о выступлении санкт-петербургского «Зенита» в начале сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).