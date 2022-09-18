Джикия: нужно признать, что «Зенит» — сильная команда

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о выступлении санкт-петербургского «Зенита» в начале сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Оставляют ли сине-бело-голубые впечатление бронебойной команды, которую нельзя обыграть? Провокационный вопрос, но то, что «Зенит» — сильная команда, это факт», — цитирует Джикию «Чемпионат».

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Ростов» (22) расположился на втором месте, а ЦСКА занимает третье (20). «Спартак» — на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ (19).

Ранее бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московского клуба на победу в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.