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Каррера: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку поле победы над «Локо»

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил шансы московского клуба на победу в чемпионате России по футболу сезона-2022/23.
Каррера: «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку поле победы над «Локо»
  • РИА Новости

«Это важная победа для «Спартака» после серии поражений в чемпионате. Именно благодаря ей красно-белые возвращаются в гонку за чемпионство и борьбы за медали», — цитирует Карреру Sport24.

«Спартак» на стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:0 обыграл «Локомотив». Победный мяч забил Александр Соболев (35-я минута).

«Спартак» (16 очков) по итогам девяти туров занимает седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) располагается на 12-й строчке. «Зенит» (26) лидирует в чемпионате.

Ранее бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов назвал бардаком историю с дисквалификацией Кейта Бальде.





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