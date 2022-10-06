Баженов: Сафонов перерос уровень РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов перерос уровень чемпионата России уже давно. Отпустят ли его — это уже вопрос к Галицкому. Мне бы хотелось посмотреть, как Матвей будет выступать в хорошем чемпионате за команды топ-3 лиг. Он уже готов принять такой вызов», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Он добавил, что Сергей Галицкий отпустит игрока, если хочет увидеть его прогресс. По мнению Баженова, бизнесмен уже сделал всё, чтобы Матвей вырос в хорошего игрока.

Напомним, что Сафонов является основным голкипером сборной России и «Краснодара». Он — воспитанник краснодарского клуба.

Ранее Руслан Нигматуллин оценил сейв вратаря «Краснодара» Сафонова в матче с «Крыльями Советов».