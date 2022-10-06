В Кремле оценили решение допустить российских боксёров до соревнований
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«Безусловно, это очень важная, очень позитивная новость, но мы видим, что, к сожалению, пока это очень редкий пример такой организации, которой удаётся так отстоять интересы российских спортсменов», — приводит слова Пескова РИА Новости.
По его мнению, решение IBA — дополнительный импульс для спортивных руководителей продолжать усилия по отстаиванию интересов российских спортсменов.
«Наш спорт высших достижений может и должен иметь право выступать на международных соревнованиях, мы должны за это бороться», — сказал он.
Согласно решению IBA, российские и белорусские боксёры смогут выступать на международных соревнованиях с национальными флагами и гимнами.
Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.