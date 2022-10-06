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В Кремле оценили решение допустить российских боксёров до соревнований

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил решение Международной ассоциации бокса (IBA) о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии.
В Кремле оценили решение допустить российских боксёров до соревнований
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Безусловно, это очень важная, очень позитивная новость, но мы видим, что, к сожалению, пока это очень редкий пример такой организации, которой удаётся так отстоять интересы российских спортсменов», — приводит слова Пескова РИА Новости.

По его мнению, решение IBA — дополнительный импульс для спортивных руководителей продолжать усилия по отстаиванию интересов российских спортсменов.

«Наш спорт высших достижений может и должен иметь право выступать на международных соревнованиях, мы должны за это бороться», — сказал он.

Согласно решению IBA, российские и белорусские боксёры смогут выступать на международных соревнованиях с национальными флагами и гимнами.

Ранее Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.

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