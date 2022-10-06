Навка не считает, что Щербакова завершит карьеру после участия в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об участии победительницы Игр-2022 Анны Щербаковой в телепроекте «Ледниковый период».

«Почему участие Ани в роли ведущей на шоу уже считают завершением её спортивной карьеры? Насколько я понимаю, у Ани сейчас травма, и она не может принимать участие в соревнованиях», — цитирует Навку Sport24.

5 октября Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Напомним, что Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и России, а также двукратным серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее Ирина Роднина заявила, что участие Щербаковой в «Ледниковом периоде» приблизит завершение карьеры.