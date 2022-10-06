Федотов рассказал, сыграют ли Карраскаль и Медина в матче с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем 12-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

«Карраскаль уезжал от нас дальше всех, сборная Колумбии выступала на американском континенте. Потому и вернулся позже остальных. Матч с «Химками», как известно, Хорхе пропускал из-за перебора желтых карточек. Сейчас он отоспался, акклиматизировался, полностью вошёл в тренировочный процесс. То же самое можно сказать и про Медину. Состояние у них хорошее, они готовятся к встрече», — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru.

По словам тренера, важно, что все игроки получили игровую практику в своих национальных командах.

«К Мендесу, правда, это относится в меньшей степени. Виктор провел на поле около 30 минут в одной игре за сборную Чили. С другой стороны, он затем отыграл те же полчаса в матче с «Химками». Добавлю, что в сборных все игроки регулярно тренировались, так что их текущее состояние никаких вопросов не вызывает. Также надеемся, что в субботу нам поможет Зайнутдинов», — сказал он.

Встреча ЦСКА с «Динамо» состоится в субботу, 8 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

После 11 туров РПЛ красно-синие набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице. Бело-голубые с 16 баллами располагаются на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Динамо».