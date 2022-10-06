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Ольховский оценил победу Хачанова над Чиличем на турнире в Астане

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход россиянина Карена Хачанова в четвертьфинал турнира в Астане (Казахстан).
Ольховский оценил победу Хачанова над Чиличем на турнире в Астане
  • Gettyimages.ru

«Очень хороший результат, он действительно сейчас в хорошей форме. Почувствовал уверенность, теперь для него всё складывается удачно именно по игре», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

В матче второго круга россиянин обыграл хорвата Марина Чилича. Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Хачанов прошёл в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Астане.

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