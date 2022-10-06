Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Астане

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Астане (Казахстан).

«Честно, после первого сета были не очень приятные ощущения. Но потом как-то игра поменялась. Публика меня всё время поддерживала. Я смог перехватить инициативу во втором сете, добить в третьем. Очень рад всех видеть. Смотрю, на всех встречах с каждым днём всё больше и больше людей», — приводит слова Хачанова «Чемпионат».

Встреча продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Таким образом, Хачанов прошёл в четвертьфинал турнира, где встретится с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Джокович по-русски обратился к болельщикам на турнире в Астане.