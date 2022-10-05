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Джокович по-русски обратился к болельщикам на турнире в Астане

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Серб Новак Джокович после победы над чилийцем Кристьяном Гарином в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Астане (Казахстан) обратился к местным болельщикам на русском языке.
Джокович по-русски обратился к болельщикам на турнире в Астане
  • AP

«Здравствуйте! Привет, Казахстан! Очень приятно быть здесь с вами. Спасибо за вашу поддержку», — сказал Джокович на корте после игры.

Джокович получил wild card для участия в турнире в Астане. Специальное приглашение 21-кратному победителю турниров Большого шлема направил глава Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

Сербский теннисист в матче первого круга за час обыграл Гарина со счётом 6:1, 6:1.

Ранее Джокович прокомментировал свою разгромную победу в первом круге в Астане.



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