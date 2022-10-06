Международный союз конькобежцев предоставил России квоты на чемпионат Европы 2023 года

Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил России квоты на чемпионат Европы 2023 года, сообщается на официальном сайте организации.

Турнир пройдёт с 6 по 8 января 2023 года в Хамаре (Норвегия).

Россия может выставить трёх спортсменов на спринтерские дистанции (две женщины, один мужчина) и пять конькобежцев в многоборье (три женщины, двое мужчин).

Отмечается, что из-за отстранения российские спортсмены пока не могут быть приглашены и допущены к участию в международных соревнованиях.

1 марта ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU.