Узнать больше

Международный союз конькобежцев предоставил России квоты на чемпионат Европы 2023 года

Короткая ссылка
Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил России квоты на чемпионат Европы 2023 года, сообщается на официальном сайте организации.
Международный союз конькобежцев предоставил России квоты на чемпионат Европы 2023 года
  • Gettyimages.ru

Турнир пройдёт с 6 по 8 января 2023 года в Хамаре (Норвегия).

Россия может выставить трёх спортсменов на спринтерские дистанции (две женщины, один мужчина) и пять конькобежцев в многоборье (три женщины, двое мужчин).

Отмечается, что из-за отстранения российские спортсмены пока не могут быть приглашены и допущены к участию в международных соревнованиях.

1 марта ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить