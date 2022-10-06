Международный союз конькобежцев предоставил России квоты на чемпионат Европы 2023 года
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Турнир пройдёт с 6 по 8 января 2023 года в Хамаре (Норвегия).
Россия может выставить трёх спортсменов на спринтерские дистанции (две женщины, один мужчина) и пять конькобежцев в многоборье (три женщины, двое мужчин).
Отмечается, что из-за отстранения российские спортсмены пока не могут быть приглашены и допущены к участию в международных соревнованиях.
1 марта ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.
Ранее глава Союза конькобежцев России заявил об отсутствии подвижек по допуску от ISU.