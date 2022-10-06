Metaratings: Эшуорт ищет новых специалистов в скаутский отдел «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занимается подбором новых сотрудников в скаутский отдел клуба.

По информации Metaratings, в штаб рассматриваются российские и зарубежные специалисты.

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын 26 сентября возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее в «Спартаке» рассказали, как команда встретила нового спортивного директора Эшуорта.