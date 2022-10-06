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Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённую версию рейтинга.
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
  • РИА Новости

Сборная России с 35-го места поднялась на 33-е. Лидером по-прежнему является команда Бразилии. В тройку входят сборные Бельгии и Аргентины.

ФИФА и Союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных турнирах.

24 сентября подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч с командой Киргизии. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее Александр Дюков высказался о включении крымских клубов в ФНЛ.

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