Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённую версию рейтинга.

Сборная России с 35-го места поднялась на 33-е. Лидером по-прежнему является команда Бразилии. В тройку входят сборные Бельгии и Аргентины.

ФИФА и Союз футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от участия в международных турнирах.

24 сентября подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч с командой Киргизии. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее Александр Дюков высказался о включении крымских клубов в ФНЛ.