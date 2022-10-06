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Женская сборная России по боксу не выступит на ЧЕ-2022

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Женская сборная России по боксу не примет участия в чемпионате Европы 2022 года в Черногории.
Женская сборная России по боксу не выступит на ЧЕ-2022
  • РИА Новости

«EUBC позволит спортсменам участвовать в турнирах после предстоящего чемпионата Европы, который начнётся на следующей неделе в Черногории, поскольку список участников уже составлен», — передаёт заявлении ТАСС.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее Умар Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.

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