Женская сборная России по боксу не выступит на ЧЕ-2022
- РИА Новости
«EUBC позволит спортсменам участвовать в турнирах после предстоящего чемпионата Европы, который начнётся на следующей неделе в Черногории, поскольку список участников уже составлен», — передаёт заявлении ТАСС.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее Умар Крёмлев призвал спортивные организации последовать примеру IBA и допустить россиян до турниров.