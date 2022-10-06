Лайшев — о конфликте Плющенко и Ягудина: два выдающихся человека, а как себя ведут
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«Я бы назвал это глупостями. Два выдающихся человека, а как себя ведут. В эти непростые времена нужно мобилизовать все усилия, а не разбираться, кто круче. Это грех — в такое время заниматься подобными вещами», — приводит слова Лайшева Metaratings.ru.
Напомним, что Плющенко, высказываясь о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, заявил, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления. После этого между бывшими фигуристами началась перепалка в социальных сетях.
Ранее Ягудин порекомендовал Плющенко брать пример с Этери Тутберидзе.