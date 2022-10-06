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Гальтье: ПСЖ играл хорошо, но ничья — справедливый итог матча с «Бенфикой»

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье прокомментировал ничью с «Бенфикой» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гальтье: ПСЖ играл хорошо, но ничья — справедливый итог матча с «Бенфикой»
  • AP
  • © Aurelien Morissard

Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 1:1.

«ПСЖ играл хорошо, но ничья — справедливый итог матча с «Бенфикой». У каждой команды были хорошие моменты, оба вратаря сыграли надёжно. Мы могли быть гораздо опаснее в первом тайме, но соперник тоже был хорош», — приводит слова Гальтье официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ набрал семь очков и занимает первое место в турнирной таблице группы H. «Бенфика» с пятью баллами располагается на второй позиции.

Ранее сообщалось, что Холанд не попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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