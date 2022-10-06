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Аллегри: я был зол в конце матча с «Маккаби», потому что «Ювентус» начал валять дурака

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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Маккаби Хайфа» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Аллегри: я был зол в конце матча с «Маккаби», потому что «Ювентус» начал валять дурака
  • AP
  • © Antonio Calanni

Встреча проходила на стадионе «Альянц Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:1.

«Я был очень зол в конце матча с «Маккаби», потому что «Ювентус» начал валять дурака. Когда у тебя есть шансы забить пять-шесть мячей, а ты пропускаешь один, а потом пугаешься, это очень плохо. Игроки у нас смышлёные, поэтому, когда я вернулся в раздевалку, там была гробовая тишина, никаких празднований. Они поняли, что произошло», — приводит Football Italia слова Аллегри в интервью Sky Sport Italia.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы H. «Маккаби Хайфа» с двумя баллами располагается на последней, четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что Холанд не попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

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