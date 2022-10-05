Жиру: я сделал всё возможное, чтобы попасть на ЧМ-2022

Нападающий «Милана» Оливье Жиру оценил свои шансы на попадание в состав сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.

«Не могу быть уверенным на 100%. Я сделал всё возможное, чтобы попасть туда. Теперь я сосредоточен на своей игре за «Милан», — цитирует Жиру L'Equipe.

Сборная Франции на мундиале проведёт матчи с Данией, Австралией и Тунисом.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что игроки Дании поедут на ЧМ-2022 без семей в знак протеста против нарушения прав человека в Катаре.