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Канчельскис прокомментировал решение провести финал Кубка России в «Лужниках»

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) провести финал Кубка России на стадионе «Лужники» в Москве.
Канчельскис прокомментировал решение провести финал Кубка России в «Лужниках»
  • РИА Новости

«Все кубковые финалы в разных странах проходят на главных стадионах: в Англии — на «Уэмбли», в Италии — на Олимпийском стадионе. Поэтому финал Кубка России должен проходить в «Лужниках» — всё же это главный российский стадион», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в РФС приняли правильное  решение о проведении финала Кубка страны в «Лужниках».

Оно было вынесено 5 октября на исполкоме Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России сезона-2021/22 «Динамо» (2:1).

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал решение РФС провести финал Кубка России на стадионе «Лужники».

 

 

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