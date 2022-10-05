Игнатьев — о решении провести финал КР в «Лужниках»: стадион номер один в России

Бывший футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) провести финал Кубка России на стадионе «Лужники».

«Я тоже за то, чтобы финал Кубка России проходил в «Лужниках». Финал Кубка — важный турнир для российского футбола. «Лужники» — это стадион номер один в России», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

По его словам, он только за то, чтобы финал Кубка страны проводился в «Лужниках».

Такое решение принято 5 октября на исполкоме Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации.

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России сезона-2021/22 «Динамо» (2:1).

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11-я минута) и Квинси Промес (73-я). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55-я).

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение провести финал Кубка России сезона-2022/23 в «Лужниках».