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Журова считает, что Украину не нужно осуждать за заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

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Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что не стоит осуждать Украину за совместную с Португалией и Испанией заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.
Журова считает, что Украину не нужно осуждать за заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу
  • РИА Новости

«Если мы говорим о том, что спорт вне политики, то мы не должны осуждать Украину, которая подаёт подобную заявку. У них тоже есть болельщики, которые любят спорт. Я здесь занимаю нейтральную позицию. Спорт должен быть для всех», — цитирует Журову «Газета.Ru».

В июне 2022-го Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. Также совместную заявку на проведение турнира хотят подать Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили. ЧМ 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре в 2022 году продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее Журова высказала мнение, что Россия может спокойно занять третье место в общекомандном зачёте на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

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