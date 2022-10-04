Журова не сомневается в участии России в Олимпиаде-2028

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что Россия может спокойно занять третье место в общекомандном зачёте на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

«Нам хотелось бы, чтобы мы и на Олимпиаде-2024 участвовали, а насчёт 2028 года у меня даже нет никаких сомнений, что это будет. Мы можем спокойно занять командное третье место», — приводит слова Журовой РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска российских спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка поделилась мнением, когда сборная России сможет выступить на Олимпиаде.