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Навка поделилась мнением, когда сборная России сможет выступить на Олимпиаде

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что верит в участие сборной России на Олимпиаде 2024 года в Париже.
Навка поделилась мнением, когда сборная России сможет выступить на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Я уверена, что участие России в летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе возможно. Хочется верить, что это случится намного раньше. Это наши надежды и желания. Следующая Олимпиада в 2024 году, зимняя — в 2026-м. Я верю, что это произойдёт раньше», — цитирует Навку РИА Новости.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Глава МОК Томас Бах заявил, что один из вариантов для возобновления допуска российских спортсменов к международным турнирам — выступление без национальной символики.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов заявил, что сборная России выступит на летних Играх-2024 в Париже.

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