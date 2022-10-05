Узнать больше

Чен: я была шокирована, что Загитову не подготовили к прошлому сезону «Ледникового периода»

Короткая ссылка
Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на информацию о новом составе ведущих очередного сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Чен: я была шокирована, что Загитову не подготовили к прошлому сезону «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«Загитова начинала очень трудно. Я была шокирована тем, как её не подготовили к началу «Ледникового периода» в прошлом сезоне. Мы испытывали неловкость за неё. Сейчас я вижу явный прогресс. Насчет Ани Щербаковой: судя по её интервью, она вполне может участвовать в процессе», — цитирует Чен Sport24.

Она также предложила попросить организаторов шоу подготовить девочек перед эфиром, дать им скороговорки и прочесть текст, чтобы они не волновались и чувствовали себя уверенно. По её словам, в роли идеального ведущего проекта она видит Анастасию Заворотнюк.

5 октября серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также победитель Олимпиады-2002 Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что в новом сезоне «Ледникового периода» хотела бы видеть двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с новым партнёром.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить