Чен: я была шокирована, что Загитову не подготовили к прошлому сезону «Ледникового периода»

Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен отреагировала на информацию о новом составе ведущих очередного сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

«Загитова начинала очень трудно. Я была шокирована тем, как её не подготовили к началу «Ледникового периода» в прошлом сезоне. Мы испытывали неловкость за неё. Сейчас я вижу явный прогресс. Насчет Ани Щербаковой: судя по её интервью, она вполне может участвовать в процессе», — цитирует Чен Sport24.

Она также предложила попросить организаторов шоу подготовить девочек перед эфиром, дать им скороговорки и прочесть текст, чтобы они не волновались и чувствовали себя уверенно. По её словам, в роли идеального ведущего проекта она видит Анастасию Заворотнюк.

5 октября серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух сообщил, что фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также победитель Олимпиады-2002 Алексей Ягудин станут ведущими телепроекта «Ледниковый период» в новом сезоне.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что в новом сезоне «Ледникового периода» хотела бы видеть двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с новым партнёром.