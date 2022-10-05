Карякин назвал допуск российских боксёров до международных турниров стимулом для ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сообщил, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) по спортсменам является стимулом для Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Это, безусловно, победа федерации бокса. Я немного слежу за этим видом спорта и могу сказать, что у них очень мощная организация. У них очень хорошо и сильно выстроена работа, и они большие молодцы», — цитирует Карякина РИА Новости.

Он отметил, что в шахматах на данный момент это невозможно, но будет являться стимулом для ФИДЕ и других федераций.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что исполком МОК рассмотрит решение IBA по россиянам на ближайшем заседании.