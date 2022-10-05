Исполком МОК рассмотрит решение IBA по россиянам на ближайшем заседании
- Gettyimages.ru
«Признание IBA уже было приостановлено МОК в 2019 году и остаётся приостановленным. Как уже говорилось, исполнительный комитет МОК полностью рассмотрит общую ситуацию с боксом на своём следующем заседании, включая другие недавние события, такие как результаты внеочередного конгресса», — сообщили в пресс-службе организации ТАСС.
В пресс-службе МОК также отметили, что организация отстранила IBA от соревнований по боксу на Олимпиаде-2024.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников назвал хорошим примером допуск российских боксёров до международных соревнований.