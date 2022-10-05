Сальников назвал хорошим примером допуск российских боксёров до международных соревнований

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) по российским спортсменам является хорошим примером для всего мира.

«Это хороший пример другим международным спортивным федерациям — избавиться от русофобии и вернуться к истинным ценностям спорта», — цитирует Сальникова РИА Новости.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее олимпийский чемпион Егор Мехонцев высказался о решении IBA допустить россиян и белорусов до соревнований под её эгидой.