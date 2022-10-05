Узнать больше

Сальников назвал хорошим примером допуск российских боксёров до международных соревнований

Короткая ссылка
Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) по российским спортсменам является хорошим примером для всего мира.
Сальников назвал хорошим примером допуск российских боксёров до международных соревнований
  • РИА Новости

«Это хороший пример другим международным спортивным федерациям — избавиться от русофобии и вернуться к истинным ценностям спорта», — цитирует Сальникова РИА Новости.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее олимпийский чемпион Егор Мехонцев высказался о решении IBA допустить россиян и белорусов до соревнований под её эгидой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить