Сальников назвал хорошим примером допуск российских боксёров до международных соревнований
- РИА Новости
«Это хороший пример другим международным спортивным федерациям — избавиться от русофобии и вернуться к истинным ценностям спорта», — цитирует Сальникова РИА Новости.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее олимпийский чемпион Егор Мехонцев высказался о решении IBA допустить россиян и белорусов до соревнований под её эгидой.