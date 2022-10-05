Мехонцев — об отмене отстранения российских боксёров: эта новость воодушевит всех
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«Это очень круто... Это очень приятная новость для нашего спорта, которая воодушевит всех спортсменов», — цитирует Мехонцева Metaratings.
Он подчеркнул, что каждый спортсмен хочет реализовать себя на высшем уровне и идёт к этому десятилетиями.
«А в итоге из-за политики и непонятной ситуации в олимпийском движении у них забирают такой шанс», — сказал Мехонцев.
5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.
Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.
Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков оценил решение IBA допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам.