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Мехонцев — об отмене отстранения российских боксёров: эта новость воодушевит всех

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Олимпийский чемпион Егор Мехонцев высказался о решении Международной ассоциации бокса (IBA) допустить россиян и белорусов до соревнований под её эгидой.
Мехонцев — об отмене отстранения российских боксёров: эта новость воодушевит всех
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«Это очень круто... Это очень приятная новость для нашего спорта, которая воодушевит всех спортсменов», — цитирует Мехонцева Metaratings.

Он подчеркнул, что каждый спортсмен хочет реализовать себя на высшем уровне и идёт к этому десятилетиями.

«А в итоге из-за политики и непонятной ситуации в олимпийском движении у них забирают такой шанс», — сказал Мехонцев.

5 октября совет директоров IBA проголосовал за отмену предыдущего решения и за допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением решения в силу.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков оценил решение IBA допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам.



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