Узнать больше

Юран: кажется, что у Слуцкого в «Рубине» нет мотивации

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о вылете «Рубина» от «Волги» в 1/32 финала Кубка России.
Юран: кажется, что у Слуцкого в «Рубине» нет мотивации
  • РИА Новости

«Мне кажется, что у Слуцкого нет мотивации. Он высококлассный специалист, но что‑то, может, внутри надломилось», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

По его словам, казанский клуб по своему нынешнему составу должен располагаться на первом месте в Первой лиге. Он также предположил, что Слуцкому возможно нужен перерыв в тренерской карьере.

Встреча на стадионе «Труд» между «Волгой» и «Рубином» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Рината Аитова.

Ранее футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить