Юран: кажется, что у Слуцкого в «Рубине» нет мотивации

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о вылете «Рубина» от «Волги» в 1/32 финала Кубка России.

«Мне кажется, что у Слуцкого нет мотивации. Он высококлассный специалист, но что‑то, может, внутри надломилось», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

По его словам, казанский клуб по своему нынешнему составу должен располагаться на первом месте в Первой лиге. Он также предположил, что Слуцкому возможно нужен перерыв в тренерской карьере.

Встреча на стадионе «Труд» между «Волгой» и «Рубином» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Рината Аитова.

Ранее футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».