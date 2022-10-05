Белоус: у «Рубина» нет игры, нет мысли

Футбольный функционер Юрий Белоус поделился мнением о возможной отставке Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».

«Не знаю, какое целеполагание у Слуцкого в «Рубине». Мне сложно говорить об этом. Пока я не вижу, за счёт чего команда может решить те задачи, которые ей вроде бы поставили. У «Рубина» нет игры, нет мысли», — цитирует Белоуса «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что, возможно, Слуцкому дадут время на исправление ситуации в клубе.

Встреча на стадионе «Труд» между «Волгой» и «Рубином» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Рината Аитова.

В составе ульяновского клуба мячи забили Кирилл Морозов (22-я минута) и Александр Сапета (66-я). У «Рубина» отличился Кирилл Косарев (1-я).

Ранее известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение «Рубина» в матче 1/32 финала Кубка России с «Волгой».