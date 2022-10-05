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Ягудин поздравил Тарасову с Днём учителя

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поздравил своих бывших преподавателей и тренера Татьяну Тарасову с Днём учителя.
Ягудин поздравил Тарасову с Днём учителя
  • РИА Новости

«Спасибо, мой великий и гениальный учитель. С праздником всех педагогов и низкий всем вам поклон за вашу профессию», — написал фигурист в своём Telegram-канале.

В ноябре 2003 года Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры. Он является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира, а также трёхкратным победителем чемпионата Европы.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на конфликт между Евгением Плющенко и Ягудиным.

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