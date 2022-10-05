Навка — о конфликте Плющенко и Ягудина: детский сад какой-то

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на конфликт между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.

«Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — подобное поведение не подобает мужчине. Мужчина должен чувствовать своё превосходство. Да и время сейчас не то, чтобы устраивать такие споры», — приводит слова Навки Metaratings.ru

Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления.

В ноябре 2003 года Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры. Он является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира, а также трёхкратным победителем чемпионата Европы.

Ранее Плющенко посоветовал Ягудину купить себе плед и сборник кроссвордов.