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Навка — о конфликте Плющенко и Ягудина: детский сад какой-то

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отреагировала на конфликт между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным.
Навка — о конфликте Плющенко и Ягудина: детский сад какой-то
  • РИА Новости

«Детский сад какой-то. Мериться легендарностью — подобное поведение не подобает мужчине. Мужчина должен чувствовать своё превосходство. Да и время сейчас не то, чтобы устраивать такие споры», — приводит слова Навки Metaratings.ru

Плющенко высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире шоу-программ, сказав, что тот не умеет кататься. Он порекомендовал своему давнему сопернику комментировать выступления.

В ноябре 2003 года Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры. Он является олимпийским чемпионом, четырёхкратным чемпионом мира, а также трёхкратным победителем чемпионата Европы.

Ранее Плющенко посоветовал Ягудину купить себе плед и сборник кроссвордов.

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