Сёмин рассказал, почему у Кварацхелии не возникло проблем с адаптацией в «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Адаптация Кварацхелии в «Наполи» связана с его талантом и целеустремлённостью. Хвича многое почерпнул, когда играл в РПЛ и работал с такими тренерами, как Сёмин и Слуцкий», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Тренер также подчеркнул, что грузинский футболист более талантлив и трудолюбив, чем российские игроки в Серии А, именно поэтому у него всё получается в «Наполи».

21-летний Кварацхелия забил мяч и оформил результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот гол стал первым в ЛЧ.

До переезда в Италию Кварацхелия выступал за московское «Динамо», «Динамо» из Батуми, «Рубин», московский «Локомотив».

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре Кварацхелии.