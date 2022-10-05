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Канчельскис: не удивлён тому, какой футбол сейчас показывает Кварацхелия

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Канчельскис: не удивлён тому, какой футбол сейчас показывает Кварацхелия
  • РИА Новости

«Не удивлён тому, какой футбол сейчас показывает Кварацхелия. Не каждый футболист может сразу проявить себя в Серии А. Будем переживать и болеть дальше за него. Нужно поддерживать тех людей, которые не побоялись уехать в другой чемпионат», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

21-летний Кварацхелия забил мяч и оформил результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот гол стал первым в ЛЧ.

До переезда в Италию Кварацхелия выступал за московское «Динамо», «Динамо» из Батуми, «Рубин», московский «Локомотив».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре Кварацхелии.

 

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