Канчельскис: не удивлён тому, какой футбол сейчас показывает Кварацхелия

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Не удивлён тому, какой футбол сейчас показывает Кварацхелия. Не каждый футболист может сразу проявить себя в Серии А. Будем переживать и болеть дальше за него. Нужно поддерживать тех людей, которые не побоялись уехать в другой чемпионат», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

21-летний Кварацхелия забил мяч и оформил результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот гол стал первым в ЛЧ.

До переезда в Италию Кварацхелия выступал за московское «Динамо», «Динамо» из Батуми, «Рубин», московский «Локомотив».

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре Кварацхелии.