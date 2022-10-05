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Каррера: Кварацхелия показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче Лиги чемпионов с «Аяксом».
Каррера: Кварацхелия показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером
  • Gettyimages.ru

«На данный момент Хвича показал, что обладает необходимыми качествами, чтобы стать лидером. Если у него есть способность оставаться скромным с той же соревновательной злостью, он сможет продолжить выступать на высоком уровне», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Он также не стал исключать, что Кварацхелия в неаполитанском клубе нашёл правильную позицию для своей игры.

21-летний Кварацхелия забил мяч и оформил результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот гол стал первым в ЛЧ.

До переезда в Италию Кварацхелия выступал за московское «Динамо», «Динамо» из Батуми, «Рубин», столичный «Локомотив».

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру Кварацхелии.

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