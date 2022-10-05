Мостовой: когда Хвича забил «Аяксу», было ощущение, что я на поле

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я удивлён статистикой, которую показывает Кварацхелия. Но я не удивлён тем, что он так играет, потому что я один из немногих, который сказал, как только его увидел, что обратите на него внимание, он хороший парень. У меня такой же стиль игры был. Когда он забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, главное, чтобы Кварацхелия продолжил выступать на том же уровне.

21-летний Кварацхелия забил мяч и оформил результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот гол стал первым в ЛЧ.

До переезда в Италию Кварацхелия выступал за московское «Динамо», «Динамо» из Батуми, «Рубин», столичный «Локомотив».

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру Кварацхелии.