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Мостовой: когда Хвича забил «Аяксу», было ощущение, что я на поле

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
Мостовой: когда Хвича забил «Аяксу», было ощущение, что я на поле
  • РИА Новости

«Я удивлён статистикой, которую показывает Кварацхелия. Но я не удивлён тем, что он так играет, потому что я один из немногих, который сказал, как только его увидел, что обратите на него внимание, он хороший парень.  У меня такой же стиль игры был. Когда он забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, главное, чтобы Кварацхелия продолжил выступать на том же уровне.

21-летний Кварацхелия забил мяч и оформил результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот гол стал первым в ЛЧ.

До переезда в Италию Кварацхелия выступал за московское «Динамо», «Динамо» из Батуми, «Рубин», столичный «Локомотив».

Ранее бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру Кварацхелии.

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