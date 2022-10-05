Ринат Билялетдинов — о Кварацхелии: его игру будут изучать досконально все защитники

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил игру полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Аяксом».

«Главный вопрос: как пойдёт дальше. Его игру будут изучать досконально все защитники в Италии. Думаю, что дальше ему будет труднее показывать такую результативность. «Наполи» — это потолок для Хвичи? Должно сложиться много факторов для перехода в топ-клуб», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Билялетдинов назвал хавбека сборной Грузии лидером «Наполи».

21-летний Кварацхелия забил мяч и оформил результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот гол стал первым в ЛЧ.

До переезда в Италию Кварацхелия выступал за московское «Динамо», «Динамо» из Батуми, «Рубин», столичный «Локомотив».

Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал работу Славиши Йокановича на посту главного тренера «Динамо».