Ринат Билялетдинов — о Кварацхелии: его игру будут изучать досконально все защитники
- AFP
«Главный вопрос: как пойдёт дальше. Его игру будут изучать досконально все защитники в Италии. Думаю, что дальше ему будет труднее показывать такую результативность. «Наполи» — это потолок для Хвичи? Должно сложиться много факторов для перехода в топ-клуб», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
Вместе с тем Билялетдинов назвал хавбека сборной Грузии лидером «Наполи».
21-летний Кварацхелия забил мяч и оформил результативный пас в матче с «Аяксом». Для грузинского футболиста этот гол стал первым в ЛЧ.
До переезда в Италию Кварацхелия выступал за московское «Динамо», «Динамо» из Батуми, «Рубин», столичный «Локомотив».
Ранее бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал работу Славиши Йокановича на посту главного тренера «Динамо».