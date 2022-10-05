Агент Чистякова — об игровом времени футболиста: он доказывает и ждёт своего шанса

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался об игровом времени своего клиента.

«Дима — профессионал и относится к этой ситуации соответствующе. Никто ни с кем не разговаривал. Он доказывает и ждёт своего шанса, дальше уже пусть тренер решает, кого ставить», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

28-летний футболист перешёл в петербургский клуб из «Ростова» в сезоне-2020/21. Всего за сине-бело-голубых он провёл 43 матча, забил один мяч и отличился двумя результативными передачами. Контракт с защитником рассчитан до 2025 года.

Ранее Чистяков прокомментировал поражение петербургской команды от «Спартака» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.