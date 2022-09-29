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Чистяков: вдвойне обидно, что проиграли именно «Спартаку»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение петербургской команды от «Спартака» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«Вдвойне обидно, что проиграли именно красно-белым. Поговорили в раздевалке. Прошлись по ошибкам. Конечно, они нам конкуренты в чемпионате. «Спартак» — легендарный клуб, несмотря на состояние его формы. Они всегда конкуренты», — цитирует Чистякова «Спорт-Экспресс».

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее Абаскаль прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Зенитом».

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