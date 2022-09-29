военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Абаскаль — о победе «Спартака» над «Зенитом»: в этом матче самое важное было верить в себя

Короткая ссылка
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«В этом матче самое важное было верить в себя. Когда есть вера, всё возможно. Хотел бы отметить, что среди 11 игроков стартового состава было шесть игроков 2000 и меньше года рождения», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что красно-белые показали настойчивость в матче с «Зенитом». По его словам, «Спартаку» нужно играть в свой футбол с любым соперником.

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

«Спартак» победил «Зенит» в официальном матче впервые с ноября 2017 года.

Ранее «Спартак» разгромил «Зенит» впервые с 2006 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить