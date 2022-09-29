Абаскаль — о победе «Спартака» над «Зенитом»: в этом матче самое важное было верить в себя

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, прокомментировал разгромную победу красно-белых над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«В этом матче самое важное было верить в себя. Когда есть вера, всё возможно. Хотел бы отметить, что среди 11 игроков стартового состава было шесть игроков 2000 и меньше года рождения», — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что красно-белые показали настойчивость в матче с «Зенитом». По его словам, «Спартаку» нужно играть в свой футбол с любым соперником.

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

«Спартак» победил «Зенит» в официальном матче впервые с ноября 2017 года.

Ранее «Спартак» разгромил «Зенит» впервые с 2006 года.