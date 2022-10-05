Пиоли — о матче с «Челси»: это соперник высокого класса, поэтому я жду непростой игры
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«Это соперник высокого класса, поэтому я, разумеется, жду непростой игры. Мы должны мечтать ночью и усердно работать днём, чтобы мечты исполнились», — приводит слова Пиоли пресс-служба УЕФА.
Матч между командами состоится 5 октября в 22:00 мск.
После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Милан» набрал четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице группы E. «Челси» с одним очком располагается на последней, четвёртой, позиции.
Ранее бывший директор «Челси» Марина Грановская сообщила в полицию, что получила письма с угрозами от футбольного агента.